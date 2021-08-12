Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Karacadağ'da domates kurutan işçilerle buluştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Karacadağ'da domates kurutan işçilerle buluştu Açıklaması

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Karacadağ'da domates kurutan işçilerle buluştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Karacadağ bölgesinde 4 bin dönüm alanda yetiştirilen domateslerin kurutulduğu alanda incelemelerde bulunarak, işçilerle bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Karacadağ bölgesinde 4 bin dönüm alanda yetiştirilen domateslerin kurutulduğu alanda incelemelerde bulunarak, işçilerle bir araya geldi.

Vali Karaloğlu, merkez Bağlar ilçesine bağlı Pirinçlik mevkisinde Manisa'dan gelen girişimci Muzaffer Işıklı'nın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki çiftçilerle iş birliği halinde ürettiği domateslerin kurtulduğu alanlarda çalışan işçilerle buluştu.

İncemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Diyarbakır ve bölge çiftçisi için yeni bir tarımsal faaliyet olan domates yetiştiriciliği ve kurutma çalışması için bölge çiftçisi ile buluştuklarını söyledi.

Toplanan domateslerin doğal iklimlendirme yöntemiyle kurutulduğunu belirten Karaloğlu, "Diyarbakır Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri. Sulama imkanları arttıkça Diyarbakır sadece Türkiye'yi değil dünyayı da besleyebilecek imkanları olan bir bölge." dedi.

İşletmeci tarafından çiftçiye gerekli dikim desteğinin sağlanmasının yanı sıra alım garantisinin verilmesini çok önemli bir detay olduğunu kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Çiftçi için en zor iş ürettiğini pazarlamaktır. Çiftçi ektiği üründen aldığı nihai ürünün satış fiyatını biliyorsa çok rahat hareket ediyor. Burada en önemli şey çiftçi üreteceği domatesin kilosunu kaç kuruştan vereceğini bilmesi. Bu çiftçi için büyük bir avantaj. Onun için anlaşmalı çiftçilikleri teşvik ediyoruz. Diyarbakır'da önümüzdeki dönem sulama imkanları arttıkça, açık alan sebzeciliğinin de gelişeceğini öngörüyoruz."

Kentte toplam 122 bin dönüm alanda sebze yetiştiriciliği yapıldığı aktaran Karaloğlu, önümüzdeki yıllarda hem ekilen alanın hem de üretilen ürünlerin artacağını anlattı.

Muzaffer Işıklı da bölgedeki çiftçiye domates yetiştiriciliği için gerekli alt yapı desteğini sağladıklarını, üretimi yapılan ve kesilip, tuzlanıp, kurutulan 2 bin 500 tona yakın domatesi ihraç edeceklerini bildirdi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Karacadağ'da domates kurutan işçilerle buluştu Açıklaması
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Karacadağ'da domates kurutan işçilerle buluştu Açıklaması
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Karacadağ'da domates kurutan işçilerle buluştu Açıklaması
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Karacadağ'da domates kurutan işçilerle buluştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Erdoğan Yüksek
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Aytaç Şaşmaz Süreyya Yalçın
Spor Metin Oktay Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Karacadağ'da domates kurutan işçilerle buluştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:56:05. #1.14#

title