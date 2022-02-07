Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısına katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya, 26 Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu üyeleri, genel sekreterleri ve birim başkanları katıldı.

Toplantıya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ile ajans birim başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaloğlu, Kalkınma ajanslarının kendi bölgelerine özgün metotlar geliştirerek, kendi bölgelerindeki sorunlara özgün çözümler üretebilmelerinin çok önemli olduğunu aktardı.

Kalkınma ajanslarının iyi bir uzman kadrosu olduğunu aktaran Karaloğlu, "Bursa'daki Kalkınma Ajansı ile Van'daki Kalkınma Ajansının aynı şeyler yapmasını bekleyemeyiz. Bursa'daki Kalkınma Ajansı farklı sektör ve alanlara; Diyarbakır'daki, Van'daki, Mardin'deki daha farklı sektörlere, farklı metotlarla yönelmelidir. Bunun da yolu yerelliktir. Ajanslar yerel niteliğini koruyabilmelidir. Kalkınma yerelden başlar. Şehrimizin ve insanımızın potansiyelini iyi analiz ederek, imkanlarını iyi değerlendirerek, enerjimizi doğru kullanarak şehrimizi ve ülkemizi hep birlikte kalkınma hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.