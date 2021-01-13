Diyarbakır Valisi Karaloğlu, hayırsever iş insanı ile okul protokolü imzaladı
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, hayırsever iş insanı ile okul protokolü imzaladı

13.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:14
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, hayırsever iş insanı ile okul protokolü imzaladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever iş insanı Nazım Yılmaz Bahçeci'yle okul yapımı için protokol imzaladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever iş insanı Nazım Yılmaz Bahçeci'yle okul yapımı için protokol imzaladı.

Valilik makamında imzalanan protokol kapsamında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayırsever iş insanı Bahçeci tarafından 16 derslikli Anadolu lisesi yapılacak.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanlığı gibi çeşitli görevler yapmış Diyarbakırlı iş insanı Hakan Bahçeci adına kardeşi Nazım Yılmaz Bahçeci'nin Çermik ilçesine 16 derslikli bir Anadolu lisesi yaptırma işini üstlendiğini belirtti.

Bu tür protokol imza törenlerinin artması temennilerinin karşılık bulduğunu ifade eden Karaloğlu, "Hakan Bahçeci, Çermikli bir iş insanı. Önemli işler başarmış maalesef genç yaşta da rahmetli olmuş. Şimdi kardeşi Nazım Bey, Hakan Gıda olarak rahmetlinin adına 16 derslikli Anadolu lisesi yapacaklar. Projede gayet güzel olmuş, projesini de hazırlamış arkadaşlar. Rabbim hayrını kabul etsin. Rabbim Hakan Beye rahmet etsin." diye konuştu.

Vali Karaloğlu, yapılacak okul sayesinde Çermik'te bulunan başka bir okulun ikili eğitimden tekli eğitime geçeceğini, bunun da önemli bir kazanç olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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