Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Ergani'de vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantıları kapsamında Ergani'de vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve görüşleri dinledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ilçe değerlendirme toplantıları kapsamında Ergani'de vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve görüşleri dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Makam Dağı Zülkifl Peygamber Türbesi, tarihi Hilar Mağaraları ve Çayönü'nü ziyaret eden Karaloğlu, Ergani Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada ilçenin alt yapı sorunlarının çözümü için 430 milyon lira kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ergani'nin 134 bin nüfusuyla Diyarbakır'ın en önemli ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Diyarbakır'ın tamamında 2021 bizim için alt yapı yılıdır. Kırsal yollara 1200 kilometre asfalt sereceğiz. 115 kilometresini Ergani'nin kırsal mahalle yollarına sereceğiz. İnşallah bunlar tamamlandığında kırsal mahallelerimizin yolları daha nitelikli hale gelmiş olacak." dedi.

Karaloğlu, ilçenin inanç, doğa ve kültür turizmi açısından da önemli varlıklara sahip olduğunu ve bu bölgelerin yol ve su olmak üzere alt yapı sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

OSB kavşak ve bağlantı yollarında düzenleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri de Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşak ve bağlantı yolunu yeniden düzenledi.

Belediye ekipleri, Elazığ yolu üzerinde yer alan, trafik akışına uygun şekilde yapılmayan ve genel olarak ağır tonajlı araçların kullandığı OSB kavşak ve bağlantı yolunda çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan Tekstil OSB kavşak ve bağlantı yoluna 900 ton sıcak asfalt serdi.

Yapılan çalışmayla trafik akışına uygun hale getirilen bağlantı yolu yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk