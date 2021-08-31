DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
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DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da Vali Münir Karaloğlu, kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine girerek derece yapan 17 öğrenciyi ağırladı.

DİYARBAKIR'da Vali Münir Karaloğlu, kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine girerek derece yapan 17 öğrenciyi ağırladı. Karaloğlu, Diyarbakır'da eğitimin hem fiziki altyapısını iyileştirme, hem de kalitesini artırma noktasında çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vali Münir Karaloğlu, YKS sonuçlarına göre ilk bine giren 17 öğrenciyi valilik binasındaki Hevsel Toplantı Salonu'nda ağırladı. Programa Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, STK temsilcileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

'DİYARBAKIR'DA KALİTELİ DEVLET OKULLARI VAR'

Vali Münir Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada, üniversite sınavlarında ilk binde Diyarbakır'da 17 öğrencinin oluşunun önemini vurgulayarak, "Ancak bu yeterli değil. Biz daha fazla olsun, daha çok öğrencimiz bu ilk bine girsin istiyoruz. Eğitim, bütün toplumun ortak destek vereceği bir alan. Onun için inşallah önümüzdeki dönemde Diyarbakır'da hem eğitimin fiziki altyapısını iyileştirme hem de eğitimin kalitesini artırma noktasında çalışmalarımız devam edecek. Eğitim alanında 2021-2022 yıllarında Diyarbakır'da bir milyarın üzerinde, TOKİ üzerinden projelerle Diyarbakır'da çok ciddi bir altyapı çalışması yapıyoruz. İhalelerimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Elbette ki binalar yeterli değil ama binasız, kaliteli altyapı olmadan da üstyapıyı oluşturamazsınız. Onun haricinde eğitimin kalitesini artırma, hem özel okullarda hem devlet okullarında, Diyarbakır'da çok kaliteli devlet okulları var" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR - Haberler
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