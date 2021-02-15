Diyarbakır Valisi Karaloğlu eğitim dönemi öncesi incelemelerde bulundu
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu eğitim dönemi öncesi incelemelerde bulundu

15.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:55
Diyarbakır Valisi Karaloğlu eğitim dönemi öncesi incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2020-2021 eğitim -öğretim ikinci dönemiyle hizmet vermeye başlayacak Büyükşehir Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu, Akademi Lise ve Sümer Park Bilgi Evi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2020-2021 eğitim -öğretim ikinci dönemiyle hizmet vermeye başlayacak Büyükşehir Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu, Akademi Lise ve Sümer Park Bilgi Evi ile Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, ilk olarak Sur ilçesinde bulunan, bugün kapılarını öğrencilere açacak olan Akademi Liseyi ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Akademi Lisenin ardından mart ayının ilk haftasında açılması planlanan, tütün ve alkol bağımlılığına yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sunan YEDAM'da inceleme yapan Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kesimden okumak için gelen, maddi durumu yeterli olmadığı için konaklama, barınma gibi imkanları bulunmayan kız öğrencilere yönelik hazırlanan öğrenci yurdunu da ziyaret etti.

Karaloğlu, ilköğretim 2. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilerin okul dışı zamanlarda faydalanabileceği ve içerisinde 6 derslik ile 2 robotik kodlama sınıfı bulunan Sümer Park Bilgi Evini de gezdi.

Satrançtan hobi atölyelerine kadar birçok aktivitenin gerçekleştirileceği alanların bulunduğu Bilgi Evi ile Akademi Lise ve Kız Öğrenci Yurdu 15 Şubat itibarıyla hizmete başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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