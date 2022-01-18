Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Kar yağışı nedeniyle okullar tatil - Haberler
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Kar yağışı nedeniyle okullar tatil

Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Kar yağışı nedeniyle okullar tatil
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, okulların kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, okulların kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ımız il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü, eğitime bir gün süre ile ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarımızdan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerimiz, 19 Ocak Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklar" ifadelerine yer verdi.

(Hacı Güneş/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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