Diyarbakır Valisi Karaloğlu'dan 15 fabrikanın üretime başlayacağı müjdesi
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu'dan 15 fabrikanın üretime başlayacağı müjdesi

06.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:31
Diyarbakır Valisi Karaloğlu'dan 15 fabrikanın üretime başlayacağı müjdesi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, pandemi sürecinin iletişime yansıyan olumsuz etkisinin en aza indirilmesi ve ulaşılabilirliğin sağlanması amacıyla "Vali Münir Karaloğlu ile Sosyal Medya Buluşmaları"yla Çınar ilçesinde vatandaşlarla online buluştu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, pandemi sürecinin iletişime yansıyan olumsuz etkisinin en aza indirilmesi ve ulaşılabilirliğin sağlanması amacıyla "Vali Münir Karaloğlu ile Sosyal Medya Buluşmaları"yla Çınar ilçesinde vatandaşlarla online buluştu.

Vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlanan, Valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan sosyal medya buluşmalarında Karaloğlu, vatandaşlardan gelen sorular kapsamında yol, alt yapı, ulaşım ve sosyal alanlardan, spor tesislerine kadar her yönüyle Çınar'da yapılan çalışmaları, planlanan projeleri anlattı.

İş ve AŞ konusunda geldiği günden bu yana çok şey yaptığını aktaran Karaloğlu, "Benim en önemli gündem maddem iş ve AŞ ve istihdam konusudur." dedi.

10 bin insanın çalışacağı Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili tüm problemleri çözdüklerini kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda 4 fabrikamız üretime başladı. İnşallah mayıs ayına kadar 15 fabrikamız üretime başlayacak. Organize Sanayi Bölgemizin tamamında 60 fabrika ve 10 bin çalışanımız olacak. Turizmin gelişimine de katkı sunuyoruz. Bir taraftan turizmi geliştirip siz sevgili gençlere iş bulma gayreti içerisindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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