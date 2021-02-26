Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Bursa'da ipek üretimi yapan iş adamlarını iş birliğine çağırdı
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Bursa'da ipek üretimi yapan iş adamlarını iş birliğine çağırdı

26.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:28
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Bursa'da ipek üretimi yapan iş adamlarını iş birliğine çağırdı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bursa'da ipek üretimi yapan iş adamlarına iş birliği çağrısında bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bursa'da ipek üretimi yapan iş adamlarına iş birliği çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, "Sosyal Medya Buluşmaları" programı kapsamında çevrim içi olarak Kulp ve Lice ilçesindeki vatandaşlarla görüştü.

İlçelerin sorunları ve yürütülen çalışmalar ile taleplerin görüşüldüğü programda Karaloğlu, ilçelerin altyapıdan ulaşıma, tarım ve hayvancılıktan sosyal alanlara, sağlık ve gençlik hizmetlerinden turizme kadar çeşitli sorunlarına değindi.

Karaloğlu, kentin en önemli ürünlerinden ve tanıtım araçlarından birinin ipek böcekçiliği olduğunu, Kulp'un yaş kozada Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 60'ını karşıladığını belirtti.

Bursa'nın da ipek üretiminde öne çıktığına işaret eden Karaloğlu, Bursa'daki ipek üreticilerine "Bu işi beraber büyütelim. Diyarbakır ve Bursa'da yaş koza üretimini çoğaltalım. Bursa ile Diyarbakır arasında doğal ipek üretimi üzerinden bir dostluk, kardeşlik ilişkisi kuralım." çağrısı yaptı.

Bursalı üreticilerin tekstil tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getiren Karaloğlu, "Siz varsanız, biz hazırız. Beraber yol alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu, Kulp'ta koza ve kozadan mamul ürünlere dönük projelerinin bulunduğunu, üreticilere bu yönde desteklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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