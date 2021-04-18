Diyarbakır Valisi Karaloğlu, asfalt çalışmalarını denetledi
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, asfalt çalışmalarını denetledi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, asfalt çalışmalarını denetledi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesinde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesinde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi üniversite köprüsünde yaya ve araç güvenliğini üst seviyeye çıkartmak amacıyla yaptığı ışıklandırma çalışmasının ardından trafik konforunu artırmak için asfalt çalışması başlattı.

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı, Dağkapı Meydanı'ndan başlayıp Dicle Üniversitesine kadar devam eden Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesindeki çalışma kapsamında üniversite köprüsünde de asfaltlama çalışması yaptı.

Köprüde yapılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, "Geçtiğimiz günlerde yaptığımız yenileme çalışmalarıyla daha güvenli hale gelen köprümüzün asfaltlama çalışmaları da tamamlanmak üzere. Diyarbakır için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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