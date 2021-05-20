DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya geldiği programda, Diyarbakır'da gezi düzenlemesi için talimat verdiği Vali Münir Karaloğlu, 81 ildeki gençleri kentte getireceklerini belirterek, "İnşallah gençlerimizi,...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya geldiği programda, Diyarbakır'da gezi düzenlemesi için talimat verdiği Vali Münir Karaloğlu, 81 ildeki gençleri kentte getireceklerini belirterek, "İnşallah gençlerimizi, Diyarbakır'da hakkıyla ağırlarız ve memleketlerine döndüklerinde, Diyarbakır'da yaşadıkları güzellikleri, kendi memleketlerine taşırlar, Türkiye'de kardeşlik havasına bir katkımız olur" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Salonu'nda üreticiler, oda başkanları ve vatandaşların katılımıyla, bal üreticilerine malzeme dağıtım törenine katıldı. Tören sonrası açıklama yapan Vali Karaloğlu, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler için Diyarbakır'da gezi programı yapılması için kendisine verilen talimatı değerlendirdi.

'TÜRKİYE'DE KARDEŞLİK HAVASINA BİR KATKIMIZ OLUR'

Cumhurbaşkanlığı danışmalarıyla gezi için görüşmeler yapmaya başladıklarını anlatan Vali Karaloğlu, şunları söyledi: "Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç, salondaki gençleri Diyarbakır'a davet ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 'O zaman davet sizden, ağırlamak bizden' cevabını veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizi telefonla arayıp, talimatlandırdı. Telefon görüşmesini tüm Türkiye izledi. Biz hemen külliyeden görevlendirilen danışmanlarıyla, hazırlıklarımıza başlıyoruz. O gün sohbette olan Türkiye'nin 81 vilayetinden gençlerimiz, tabi onların hepsi üniversite öğrencisi ve sınav dönemleri. Haziran sonu, ya da Temmuz'un başı gibi, onları Diyarbakır'a getireceğiz. Diyarbakır'a gelmişken, Mezopotamya'nın Altın Üçgeni kapsamında bulunan Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gezdirmek istiyoruz. Belki de 3 günlük program olacak. Daha detaylar çıkmadı, ama niyetimiz bu. İnşallah detaylar ortaya çıkınca, sizlerle paylaşmış oluruz. Biz tabi çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı bizleri çok mutlu etti. İnşallah gençlerimizi, Diyarbakır'da hakkıyla ağırlarız ve memleketlerine döndüklerinde, Diyarbakır'da yaşadıkları güzellikleri, kendi memleketlerine taşırlar, Türkiye'de kardeşlik havasına bir katkımız olur. Diyarbakır'da mekanımız çok. Tarihi inanç mekanlarımız ve yapılar ile doğal güzellik alanları var. Oturup heyetle beraber, programın detaylarını konuşacağız"

DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (2)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (2)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (1)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: (1)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Lale Karabıyık Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Ben Affleck Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 17:29:10. #1.16#

title