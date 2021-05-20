DİYARBAKIR VALİ KARALOĞLU: TÜRKİYE'NİN 81 VİLAYETİNDEN GENÇLERİMİZİ DİYARBAKIR'A GETİRECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya geldiği programda, Diyarbakır'da gezi düzenlemesi için talimat verdiği Vali Münir Karaloğlu, 81 ildeki gençleri kentte getireceklerini belirterek, "İnşallah gençlerimizi,...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya geldiği programda, Diyarbakır'da gezi düzenlemesi için talimat verdiği Vali Münir Karaloğlu, 81 ildeki gençleri kentte getireceklerini belirterek, "İnşallah gençlerimizi, Diyarbakır'da hakkıyla ağırlarız ve memleketlerine döndüklerinde, Diyarbakır'da yaşadıkları güzellikleri, kendi memleketlerine taşırlar, Türkiye'de kardeşlik havasına bir katkımız olur" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Salonu'nda üreticiler, oda başkanları ve vatandaşların katılımıyla, bal üreticilerine malzeme dağıtım törenine katıldı. Tören sonrası açıklama yapan Vali Karaloğlu, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler için Diyarbakır'da gezi programı yapılması için kendisine verilen talimatı değerlendirdi.

'TÜRKİYE'DE KARDEŞLİK HAVASINA BİR KATKIMIZ OLUR'

Cumhurbaşkanlığı danışmalarıyla gezi için görüşmeler yapmaya başladıklarını anlatan Vali Karaloğlu, şunları söyledi: "Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Diyarbakırlı Yusuf Özkılıç, salondaki gençleri Diyarbakır'a davet ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 'O zaman davet sizden, ağırlamak bizden' cevabını veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizi telefonla arayıp, talimatlandırdı. Telefon görüşmesini tüm Türkiye izledi. Biz hemen külliyeden görevlendirilen danışmanlarıyla, hazırlıklarımıza başlıyoruz. O gün sohbette olan Türkiye'nin 81 vilayetinden gençlerimiz, tabi onların hepsi üniversite öğrencisi ve sınav dönemleri. Haziran sonu, ya da Temmuz'un başı gibi, onları Diyarbakır'a getireceğiz. Diyarbakır'a gelmişken, Mezopotamya'nın Altın Üçgeni kapsamında bulunan Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gezdirmek istiyoruz. Belki de 3 günlük program olacak. Daha detaylar çıkmadı, ama niyetimiz bu. İnşallah detaylar ortaya çıkınca, sizlerle paylaşmış oluruz. Biz tabi çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı bizleri çok mutlu etti. İnşallah gençlerimizi, Diyarbakır'da hakkıyla ağırlarız ve memleketlerine döndüklerinde, Diyarbakır'da yaşadıkları güzellikleri, kendi memleketlerine taşırlar, Türkiye'de kardeşlik havasına bir katkımız olur. Diyarbakır'da mekanımız çok. Tarihi inanç mekanlarımız ve yapılar ile doğal güzellik alanları var. Oturup heyetle beraber, programın detaylarını konuşacağız"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı