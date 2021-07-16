Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu an için olumsuzluk bulunmadığını bildirdi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ergani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.