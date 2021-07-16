Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu an için olumsuzluk bulunmadığını bildirdi
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu an için olumsuzluk bulunmadığını bildirdi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu an için olumsuzluk bulunmadığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ergani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ergani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.

Vali Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.44'te Ergani'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Karaloğlu, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü ifade etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu an için olumsuzluk bulunmadığını bildirdi - Haberler
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