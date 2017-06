Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır, Türkiye'nin mührü ve kalbidir"



DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın medeniyet geçmişinin kadim bir kenti, kültür dünyasının çok önemli bir şehri olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ı anlamak ve boyutlarıyla yaşamak gerekir. Bu anlamda Diyarbakır Türkiye'nin mührü, Türkiye'nin kalbidir" dedi.

Valiler Kararnamesiyle Kocaeli Valiliğinden, Diyarbakır Valiliğine atanan Hasan Basri Güzeloğlu göreve başladı. Bugün geldiği kentte ayağının tozuyla makamına geçen Vali Güzeloğlu'nu, valilik çalışanları ile kurum ve kuruluşlarının müdürleri karşıladı. Diyarbakır Valiliğinin ehemmiyetinin büyük olduğunu ifade eden Güzeloğlu, "Diyarbakır medeniyet geçmişimizin kadim bir kenti, kültür dünyamızın çok önemli bir şehridir. Diyarbakır'ı anlamak ve boyutlarıyla yaşamak gerekir. Bu anlamda Diyarbakır Türkiye'nin mührü, Türkiye'nin kalbidir. Böylesine onurlu bir görevde vali olarak hizmet etmenin heyecanını hissediyorum. İnsanımıza hizmet etmek, dokunmak, onlarla buluşmak, devlet, millet kaynaşma ve buluşmasında İnşallah elbirliği ile güzel köprüler kurmak arzusundayız" dedi.

"Diyarbakır için özel bir çalışma"

Diyarbakır'ın gelişme ve kalkınmasında, sosyal ve ekonomik anlamda daha büyük hedeflere ulaşmasında çok özel bir çalışma ile geleceği birlikte inşa edeceklerini dile getiren Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Her köşesine, her kişisine, her meselesine dokunarak gönülden gönüle bir sıcak bağ kurarak beklentileri karşılamak, tüm kamu yönetimini, atanmış seçilmiş tüm anlamdaki kadroları ile Diyarbakır insanımızın geleceğini bugünden daha güzel yapmak adına özel bir çalışmanın heyecanı içinde olacağız."

"Kocaeli'nin selamlarını getirdik"

Diyarbakır'a Kocaeli'nin selamlarını getirdiğini aktaran Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Ama aynı zamanda Kocaeli'ndeki organize sanayi bölgelerinden iş adamlarımıza kadar yakın bir gelecekte Diyarbakır'ın ve Diyarbakır merkezli bölgenin kalkınmasına dönük geliştirebilecek modellemeler konusunda neler yapabileceğimize dair çok açık bir iradeyi getireceğiz. Kısa bir gelecekte Diyarbakır'daki ekonomik anlamdaki paydaş ve aktörlerimizle her düzeydeki sanayi ve imalatın daha iyiye gitmesi, iş, üretim ve istihdam temelli bir perspektifin inşa edilmesine katkı koyacağız. Bu noktada sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi ve desteği şüphesiz açıktır. Hükümetimizin yatırım ortamın iyileştirme ve buna bağlı temel yatırımlarda büyük ölçekli yatırımlardan başlayarak teşvik ve destekleme mekanizmalarının hepsini harekete geçireceğiz. Hizmet etmekten bu an itibariyle büyük bir onur ve sorumluluk duyduğum Diyarbakırlı hemşerilerime sevgi saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."