Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu (2)

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu (2)

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklamasıDİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

19.08.2019 11:50
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu (2)

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması
DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu (2)
Kaynak: AA
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