Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu (1)
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklamasıDİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
19.08.2019 11:55
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması
DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA