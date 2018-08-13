Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: "Türkiye ekonomik anlamda kuşatılmış"

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, esnaf ile bir araya geldi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu:

"Amacımız esnafın mutluluğu, huzuru ve bereketli kazancıdır"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 100 günlük icraat programı kapsamında esnaf ile bir araya geldi. Türkiye'nin bir ekonomik kuşatılmışlığın bir ekonomik saldırının ve doğrudan varlık değerlerinin yok olmasını amaçlayan uluslararası bir manipülasyonun konusu olduğunu aktaran Vali Güzeloğlu, "Tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkta mümkündür. Bizim bu konuda ne geri duracak ne de bu baskılara boyun eğecek hiçbir duruşumuz olamaz" dedi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinaoğlu ve üyeleri ile 100 günlük icraat programı kapsamında çalışma ve değerlendirme toplantısı yaptı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu öncülüğünde 100 günlük icraat programı çerçevesinde çalışma ve değerlendirme toplantısı yapılarak, Diyarbakır'ın daha iyi noktalara taşıma planları devam ediyor. Esnaf ve sanatkarların mutluluğu, huzuru, kazancı ve bereketli kazancının artmasını hedefine doğru çalışmalarını başlattığını söyleyen Vali Güzeloğlu, esnafın özellikle çalışma ve iş şartlarının gelişmesi kamu yönetiminden beklentilerinin karşılanması ve onların insanlara daha nitelikli hizmet sunmasına dönük çalışmalarının tamamlanmasını hedeflediğini söyledi. Vali Güzeloğlu Diyarbakır'ın 100 günlük icraat programı çerçevesinde gelişeceğini belirterek "Biz esnafı sadece bir helal kazancını emeğiyle yapan, bu anlamda faaliyet gören bir vatandaşımız olması ötesinde aynı zamanda ülkemizin birlik ve beraberliğini harcı ve çimentosu olan bir meslek mensubu olarak görüyoruz. Bugün aynı zamanda esnaf 100 bine yakın istihdamı Diyarbakır sınıflarında ve 17 ilçesinde gerçekleştiren bir büyük sosyal barışa ve ekonomik alana katkı koyan bir kesimin adıdır. Bugün özellikle Cumhurbaşkanımızın yeni geçtiğimiz Cumhurbaşkanı hükümet sistemi sonrasında açıkladığı 100 günlük icraat programı çerçevesinde ilimizde bu programın yansımaları ekonomik sosyal ve toplumsal kalkınmanın sağlıkta ve hızla sağlanması, bu programın insanımıza aş, iş, istihdam ve gelişme olarak dönmesine dönük bir yoğun çaba içerindeyiz. İl olarak bize düşeni yapmak sorumluluklarımızı yerine getirmek ve yüz günlük icraat programı kapsamında aynı doğrultuda heyecanla Diyarbakır'ı geleceğe taşımak azmindeyiz" dedi.

"Türkiye ekonomik anlamda kuşatılmış"

Türkiye bir ekonomik kuşatılmışlığın bir ekonomik saldırının ve doğrudan varlık değerlerinin yok olmasını amaçlayan uluslararası bir manipülasyonun konusu olduğunu aktaran Vali Güzeloğlu, "Tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkta mümkündür. Bizim bu konuda ne geri duracak nede bu baskılara boyun eğecek hiçbir duruşumuz olamaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti bu kararlılığı sergilemektedir. Onurundan vermeyen asla taviz kabul etmeyen bir duruşu sergiliyoruz. Şuanda Türkiye ekonomisinin kuşatılmasında en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz" diye konuştu.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu Diyarbakır'da yaşanan bütün krizlere rağmen esnaf ve sanatkarların bölgede dik durmaya, ayakta kalmaya ve iş yerlerinin kepenklerini açık tutmaya çalıştığını anlattı. Ebedioğlu, "100 günlük icraat programı nedeniyle ilgili bu çalışmalarımız bizlere büyük bir heyecan kattı. Bu çalışma geleceğimiz ile ilgili gerek esnaf ve sanatkarlarımızın gerek kente yapılacak olan projeler bize büyük bir motivasyon sağladı. İnanıyorum ki bu yapılan özel çalışmalarınız sizin gibi bir valimizin esnaf babası önderliğinde dahada büyük yerlere götürecek ilimizi ve esnafımızı. Bizler bu inançla bu tür programları ve projeleri hem paylaşıp hem de en büyük destekçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.