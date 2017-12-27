Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Silvan'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Silvan'da muhtarlarla bir araya geldi Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Terör örgütleri, PKK ve ötekileri bu milletin kalkınmasını, gelişmesini, zenginleşmesini engellediler"DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde muhtarlarla...
Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Silvan'da muhtarlarla bir araya geldi
Vali Hasan Basri Güzeloğlu: "Terör örgütleri, PKK ve ötekileri bu milletin kalkınmasını, gelişmesini, zenginleşmesini engellediler"
DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, "Terör örgütleri, PKK ve ötekileri bu milletin kalkınmasını, gelişmesini, zenginleşmesini engellediler" dedi.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, muhtarlar toplantılarına Silvan'da devam etti. Silvan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Silvan Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Adem Çelik, kamu kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Güzeloğlu, devlet anlayışlarının merkezinde insanın olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Türkiye büyük bir dönüşüm ve değişim içinde ve bu ülkenin her bir köşesinde olduğu gibi Diyarbakır'da da Silvan'a da görüyorsunuz yatırım olarak hizmet olarak, alt yapı ve üst yapı olarak dönüyor. Aslında biz Diyarbakır'da Silvan'da birçok meseleyi çoktan aşmalı ve geride bırakmalıydık ve çok yeni şeyleri konuşmalıydık. Ama bu milletin geleceğe doğru büyük yürüyüşünü birlik ve beraberliğini milletin hizmet alma hakkını ve hürriyetini kast eden ve ihanet eden terör örgütleri, PKK ve ötekileri bu milletin kalkınmasını, gelişmesini, zenginleşmesini engellediler. Bu millete ihanet ettiler. Ama devletin kararlılığı sizlerin ve milletin desteği ile hamdolsun ülkenin her köşesinde olduğu gibi Diyarbakır'da da Silvan'da da güvenlik adına en ufak kaygı ve sıkıntımız yok hamdolsun. Diyarbakır'da bir büyük dönüşüm içindeyiz. Bugün ilçe toplantılarımızın dokuzuncusunu yapıyoruz. Bu büyük millet el ele verdiği zaman bütün hedefleri elde edecek ve inşallah güzel bir geleceği hep birlikte gerçekleştirecek" dedi.
Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.
(YRT-AKK-Y)