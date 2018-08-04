Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nun Resmi Twitter Hesabı Hacklendi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na ait resmi twitter hesabı, siber saldırı sonucu hacklendi.

Vali Güzeloğlu'nun mavi tık alan resmi twitter hesabı, siber saldırı sonucu bir süreliğine hacklendi. Yapılan çalışmaların ardından Vali Güzeloğu'na ait hesap geri alındı. Hesabın alınmasının ardından Vali Güzeloğlu bir paylaşım yaparak, "Twitter hesabımıza dönük bir siber saldırı ve izinsiz kullanım tespit edilmiştir. Araştırma ve sorgulama devam etmektedir. Bilgilerinize sunarım" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR