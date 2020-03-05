Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, muhtarlarla bir araya geldi

05.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:06

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla başlatılan ve mahallelerdeki birçok sorunun çözülmesini sağlayan "Muhtar Saati" uygulamasının 18'incisi gerçekleştirildi.

Güzeloğlu yaptığı konuşmada, Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerin, Türkiye'nin güvenliği, milletin ve devletin bekası için kahramanca mücadele ettiğini belirterek, bu mücadelenin süreceğini ifade etti.

İlçelerde de muhtar toplantılarının sürdüğünü dile getiren Güzeloğlu, sorunların çoğunu aştıklarını ve artık kentin gündeminde aş, iş, kazanç konularının ele alınmaya başlandığını aktardı.

Güzeloğlu, kentte kooperatiflere yönelik çalışmaları da çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Tarım alt yapısı ve kırsal kalkınma bağlamında özellikle ilin geneline sertifikalı tohum dağıttık. Eğil'de organik tarımda çok ciddi katkılar sağladık. Öte yandan Kulp bölgesi için ipek böcekçiliği üzerinden bir destek sağladık. Koyun keçi birliklerimize çok ciddi kaynaklar sağladık. Yani 10 milyonu aşkın doğrudan bir kaynak desteği sağladık ki; bu çarpan etkisiyle bize daha fazla dönecek. Özellikle kooperatifleri önemsiyoruz. İl genelinde maalesef birçok alanda olduğu gibi kötü yönetilmiş bir kooperatif geçmişi var. Çoğunda başarısız bir model. Başarılı modeller var, yüzleri gülüyor, başarılı ama başaramayanlar ve yönetemeyenler var. Kooperatif demek, giderlere bizim katkımız demek, maliyetlerin düşmesi demek, üretilen ürünlerin yüksek fiyata piyasa ve pazarda satılması demek, iş demek, AŞ demek. Ama gel gör ki üretim maliyetleri yüksek oluyor, üretilen ürünler pazarlara ulaşamıyor. Üretilen ürünler pazara ulaşsa da marka olmadığı için değerini bulamıyor. Bunu değiştirmek elimizde. Temel destekleri ve katkıları vermeye hazırız ama model sahiplenilen bir model olmalı. Bugünkü gündemimiz bitkisel ve hayvansal kooperatifler ve bu seneden itibaren büyükşehirde yapacağımız hizmetler."

Güzeloğlu, daha sonra kooperatiflere yönelik yapılacak çalışmaları muhtarlarla paylaştı. Muhtarlar ise başta kooperatifçilik olmak üzere mahallelerinde yaşadıkları sorunları ve taleplerini Güzeloğlu'na iletti.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, DİSKİ Genel Müdür Vekili Ahmet Naci Helvacı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürü Veysi Kanat, Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, kamu kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ Genel Müdürlüğü daire başkanları ile çok sayıda muhtar katıldı.

Kaynak: AA