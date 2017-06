Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Görevine Başladı

Kocaeli Valiliğinden Diyarbakır Valiliğine atanan Hasan Basri Güzeloğlu, görevine başladı.



Valilik önünde 7. Kolordu Komutanı Korgenaral Ali Sivri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurum müdürleri tarafından karşılanan Güzeloğlu, daha sonra makamına geçti.



Güzeloğlu, burada yaptığı açıklamada, görevinin ülkeye, Diyarbakır'a ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.



Diyarbakır Valiliğinin öneminin büyük olduğunu kaydeden Güzeloğlu, Diyarbakır'ın medeniyet geçmişinin kadim bir kenti olduğunu belirtti.



Diyarbakır'ı anlamak, yaşamak ve kavramak gerektiğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:



"Diyarbakır Türkiye'nin mührü ve kalbidir. Böylesi onurlu ve sorumlu bir görevde vali olarak hizmet etmenin heyecanını ve sorumluluğunu hissediyorum. İnsanımıza hizmet etmek, onlarla buluşmak, devlet-millet kaynaşma ve buluşmasında inşallah el birliğiyle güzel köprüler kurmak arzusundayız. Diyarbakır bu anlamda her şeyi hak eden, potansiyeli, derinliği, birikimi ve zenginlikleriyle bunu sağlayabilecek bir büyüklüğün adıdır. Kararlı ve kesin bir şekilde süren terörle mücadelenin yanında Diyarbakırımıza sosyal ve ekonomik anlamda inşallah yeni bir dönemi el, güç ve gönül birliğiyle inşa edeceğiz."



Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın gelişme ve kalkınmasında sosyal ve ekonomik anlamda daha büyük hedeflere ulaşmasında çok özel bir çalışma yapacaklarını dile getirdi.



Güzeloğlu, önceki görev yeri olan Kocaeli'nin Türkiye'ye ekonomik ve sosyal anlamda çok büyük katkılar sunan bir il olduğunu aktardı. Güzeloğlu, Kocaeli'nin Türkiye'nin en yüksek oranda sanayileşen ili olduğunu anımsattı.



Kentte her düzeydeki sanayi ve imalatın daha iyi gitmesi iş, üretim ve istihdam temelli bir perspektifin inşa edilmesine katkı sunacaklarını kaydeden Güzeloğlu, Diyarbakırlıların hizmetinde olduğunu, bununla onur duyduğunu anlattı.



Güzeloğlu, "Her köşesine, kişisine, meselesine dokunarak gönülden gönüle bu anlamda bir sıcak devlet ve millet bağı kurarak beklentileri karşılamak, tüm kamu yönetimini, atanmış seçilmiş tüm alandaki kadrolarıyla Diyarbakır insanımızın geleceğini bugünden daha güzel yapmak adına özel bir çalışma, çaba ve heyecanın içinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Vali Güzeloğlu Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada, Güzeloğlu'nun göreve başlaması nedeniyle kurban kesildi.