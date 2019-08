20.08.2019 17:21

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu Değerlerine sahip çıkan personelle yola devam edilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Şüphesiz yasalar çerçevesinde görevine bağlı, milletine, devletine, tüm değerlerine sahip çıkan personelimizle yolumuza devam edeceğiz. Ama tüm bu örgütlerle ilişkisi olanlara, iltisaklı olanlara da şüphesiz yasalar çerçevesinde gereğini yapacağız dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturmaları ve kovuşturma nedeniyle görevden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, bugünkü mesaisine belediyede başladı. Vali Güzeloğlu, Diyarbakırlılar ile birlikte süreci yakından izlediğini kaydederek, hizmet noktasında cansiperane çalışacaklarını söyledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi temiz ve her alanıyla yeni hale getirilen Diyarbakır'daki güzelliklerin, seçim sonrasında yok edildiğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle dedi

İkibuçuk yıllık Diyarbakır Valiliğim görev süreci ve geride kalan seçim süreci sonrasındaki 4 aylık dönemde, Diyarbakır'ın her kişisine her köşesine dokunuyoruz. İnsanlarımızla bir güven ve gönül bağı ilişkisi içerisindeyiz. Seçim öncesi, kayyum döneminde çiçek kokan, tertemiz, pırıl pırıl ve her alanıyla yepyeni bir Diyarbakır varken, seçimle birlikte tüm temel hizmetlerde, alanda hissedilir ve gözle görülür şekilde bir yetersizlik, bir eksiklik ve maalesef bir ilgisizlik başladı. Şüphesiz görevden alınma gerekçesi terör örgütü üyeliği, iltisaklı, illiyetli olma ve terör örgütü kurma gibi çok ağır suçlamalar konusundaki yargı soruşturmalarıdır. Bunlarla ilgili 11 dava ve soruşturması var. Ama bunları bir yana bırakarak, seçimden bu yana kentin her yanında ve vatandaşlarımızın temel tüm konularda belediye hizmetlerine dönük ciddi şikayetler vardı. Özellikle altını çizmek gerekir ki, su temini ve birçok beldede ulaşım, temizlik, temel hizmetler noktasındaki eksiklik. Bu anlamda belediyenin yapması gerekenlerde, yazılı uyarmamıza, altını çizmemize rağmen sıkıntı giderilemedi.

'DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKANLARLA YOLA DEVAM EDİLECEK'

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, HDP'li yönetimin, 4 aylık süreçte şehit yakını ve gazilerin bir bölümünü işten çıkarıp, geri kalanları ise kurum içi değişikliklerle kendilerine uygun olmayan birimlerde görevlendirilerek mobbing uygulandığını ifade etti. Güzeloğlu, sözlerine şöyle devam etti

Aziz şehitlerimizin, yasa gereği, belediyede istihdam edilen yakınlarının iş akitlerine, maalesef haksız ve hukuksuz şekilde son verilmiş. Devam edenler ise kurumlar içerisinde hukuka aykırı bir tasarrufa konu edilerek, sürgün dediğimiz hiç de konumlarına uygun olmayan, mobbinglere tabi tutulmuştur. Bunları kabul etmek mümkün değil. Belediyenin içerisinde şüphesiz yasalar çerçevesinde görevine bağlı, milletine, devletine, tüm değerlerine sahip çıkan personelimizle yolumuza devam edeceğiz. Ama tüm bu örgütlerle ilişkisi olanlara iltisaklı olanlara şüphesiz yasalar çerçevesinde gereğini yapacağız. Dün, bu bağlamda tespit edilenler ve daha önce açıkta olduğu için göreve yeni dönemde tekrar iade edilenler, görevden uzaklaştırıldı.

ÖNCELİK; HER KÖŞEYE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK

Önceliklerinin Diyarbakır'ın her köşesine çağdaş belediyeciliği getirip, kentin her yönüyle kalkınmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın her köşesine çağdaş belediyeciliği götürmek, fiziksel altyapıdan sosyal üstyapıya kadar tüm alanlarda Diyarbakır'ın hak ettiği hizmetleri belediyemizin eliyle gerçekleştirmek... Bugün artık belediyecilik temel alanların çok ötesinde sosyal ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirici, taşıyan ve hızlandıran bir kurum olmak durumunda. Bunun farkındayız. Diyarbakır'a Sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi ve Diyarbakır'a sevgisi devam ediyor. Çok büyük projelerimiz var. Diyarbakır'ı her yönüyle kalkındıracak Silvan Projesi ki, GAP ile birlikte Türkiye'nin en büyük sosyal ve kalkınma projesidir. 8 baraj, 23 sulama projesidir. Öte yandan lojistik bölgesi, yine buna bağlı olarak tekstil ihtisas organize bölgesi, organize sanayi bölgesinin 2'nci aşaması gibi doğrudan istihdam, gelir, iş ve AŞ geliştirecek konular gündemimizde. İdeolojik belediyeciliğin, kaynakları Kandil'e ve terör örgütüne aktaran ihanet gündemde yok. Bütün imkanlarımızla, personellerimizle Diyarbakır'a hizmet etme aşkını paylaşacağız şeklinde konuştu.

'BEKLENTİLERİ HİZMETE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Şehit ailelerinin kendisine destek verdiğini anlatan şunları söyledi

Şüphesiz gönül bağımız hamdolsun var ve sürecek. Onlar bizim en değerli emanetimiz. Hayatlarını bu vatan, bayrak, devlet, ezan için feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yakınları başımızın tacıdır. Dün de dua ve destekleriyle geldiler. İlk günde bize çok büyük bir güç verdiler. Bu gücü hissediyoruz. Ayrıca şunun da altını çizmek istiyorum. Sadece şehit yakınlarımızla sınırlı değil, Diyarbakırlı aziz hemşerilerimizin bize dönük çok büyük bir güveni var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün 2.5 yıldır valileri olarak kendimi hissediyordum, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle bu güveni inşallah kendilerinin bekledikleri hizmete dönüştüreceğiz. Yapacak çok işimiz var. Devam eden projelerimiz ve süregelen perspektifte Diyarbakır'ı yaşanabilir bir kent konumuna taşıyacak. Başlıklarımız arasında iklim değişikliği, genç ve kadın ağırlıklı sosyal, toplumsal ve istihdama dönük uzanan projelere kadar bir temel perspektifte. Havyan haklarının korunmasından, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi barınağında bir katliam yaşadı. Maalesef denetimsiz ve sorumsuz bir yönetimden dolayı onlarca canlı orada eziyet çekerek, hayata veda etti. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz medeniyet geçmişinde tüm yaratılanı hoş gören bir anlayışla, Diyarbakır gibi 10 bin yıllık bir tarihi olan kentte, artık Diyarbakır'ın hak ettiği şekilde anılmasına dönük perspektifi inşallah hayata geçireceğiz.

Kaynak: DHA