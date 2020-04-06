Diyarbakır Valisi Güzeloğlu Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yılını kutladı.

Vali Güzeloğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarihimizin bir asrına tanıklık yapan ve hafızamıza aktaran, bugün dünyanın dört bir yanında ülkemizin gür sesi olan Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA