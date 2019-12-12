: Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:43

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güzeloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği ve "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları tek tek inceledi, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın dağa kaçırılan evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, "Çocuklarımızı Geri İstiyoruz" fotoğrafını seçen Güzeloğlu, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve Barış Kıtası", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oy kullandığı fotoğrafları yorumlayan Güzeloğlu, spor, yaşam ve haber kategorisinde Anadolu Ajansı muhabirlerinin özverili çalışmalarının olduğu fotoğrafları görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Annelerin duruşunu gösteren fotoğraf yılın en önemli haberlerindendir"

Anadolu Ajansının yıl boyunca büyük gayret ve emekle haber ulaştıran muhabirlerini tebrik eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bütün bir yılın tanıklığını yapan üç ayrı kategorideki çok özel fotoğrafları görmekten mutlu oldum. Bu kategorilerde seçimimi yaptım. Haber kategorisinde tercihim Diyarbakır anneleri. Terör örgütü PKK'ya ve tüm uzantılarına karşı evlatları ellerinden alınan ve her gün acıyla yürekleri yanan annelerin duruşunu gösteren fotoğraf yılın en önemli haberlerindendir. İki annemiz bu duruşlarıyla evlatlarına kavuştu. Hacire annemizden sonra evladına kavuşan annemiz diğer annelere moral oldu. Milletimizin duaları onların onurlu ve dik duruşuyla. Evlatlarına kavuşma inancıyla onlar terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı bugüne kadar ki en onurlu ve asil duruşu gerçekleştirdi. Onların mücadelesi terör örgütünü ve iş birlikçilerini bitirecek ve onlar da evlatlarına kavuşacaktır."

Yaşam kategorisinde kendisi için çok özel bir fotoğraf olan "Bilim ve Barış Kıtası"na oy verdiğini belirten Güzeloğlu, bu fotoğrafın Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki kararlılığını, çok az ülkenin erişerek araştırma yapabildiği Antartika'ya kadar uzanan iddiasını ortaya koyduğunu vurguladı.

2010-2014'te Mersin Valisi olarak görev yaptığını anımsatan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hem turizme hem de spora kazandırılmasına katkı sunduğum Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda su altı dalışında dünya rekoru kıran Şahika Ercümen sporcumuzun fotoğrafına oy verdim. Benim için özel bir anı oldu. O mağaranın turizmle buluşması, ışıklandırılması, giriş ve çıkışlarının yapılmasında, görev yaptığım dönemde katkılarımız olmuştu. Dünya rekoruna ev sahipliği yapmasıyla benim için anlamlı oldu. Gelecek yılın güzelliklerle dolmasını, foto muhabirlerinin güzel tanıklıklar yapmalarını diliyorum."

Kaynak: AA

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