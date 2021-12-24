Diyarbakır Valiliğinin ekmek zammına itirazı toplanan komisyonca reddedildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğinin ekmek zammına yaptığı itiraz, toplanan komisyonca reddedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık'ta Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) hizmet binasında toplanan komisyonda un, akaryakıt, maya ve işletme giderlerindeki artış sebep gösterilerek 1 kilogram ekmeğin fiyatı 11 lira 25 kuruş, 200 gram somun ekmek ise 2 lira 25 kuruş olarak belirlenmesi talep edildi. Talep oy çokluğuyla kabul edildi.

Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesine dayanılarak alınan zam kararına karşı, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, aynı yönetmeliğin "Tarifelere İtiraz" başlıklı 7'nci maddesi ve "Komisyon" başlıklı 6'ncı maddesi gereği itiraz komisyonu oluşturuldu.

DESOB kararıyla yapılan ve tepkiye neden olan ekmek zammı, İl Valiliğince oluşturulan komisyon tarafından ele alındı.

Komisyon, bugün Vali Karaloğlu tarafından görevlendirilen Vali Yardımcısı Ömer Coşkun'un başkanlığında, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) temsilcisi Şeyhmus Mete ve DESOB temsilcisi Emin Güngör'ün katılımıyla toplandı.

Gerçekleşen görüşme sonucu yapılan oylamada Vali Yardımcısı Coşkun'un itirazın kabulü ile tarifenin iptali yönündeki oyuna karşılık, DTSO ve DESOB temsilcilerinin itirazın reddine yönelik oyları sonucu, yapılan itiraz oy çokluğuyla reddedildi.

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri

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