Diyarbakır Valiliğine atanan Karaloğlu, görevine başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır Valiliğine atanan Karaloğlu, görevine başladı

Son Valiler Kararnamesi ile Antalya Valiliğinden Diyarbakır Valiliğine atanan Münir Karaloğlu, göreve başladı.

Diyarbakır Valiliğine atanan Karaloğlu, görevine başladı
19.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:50

Son Valiler Kararnamesi ile Antalya Valiliğinden Diyarbakır Valiliğine atanan Münir Karaloğlu, göreve başladı. Vali Karaloğlu ilk açıklamasında, "Benim için mesele Diyarbakır'ı yönetmek değil Diyarbakır'a layık olmaktır" dedi.

10 Haziran tarihli Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu görevine fiilen başladı. Havalimanında kendisini karşılayanlarla birlikte Diyarbakır Valiliğine gelen Vali Karaloğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisi için meselenin Diyarbakır'ı yönetmek değil Diyarbakır'a layık olmak olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Hayatın doğal parçası olarak elbette ki sorunlarımız var, sorunları alt alta sayarak, sadece şikayet ederek ve dertlenerek çözemeyiz. El ele, omuz omuza vererek ortak akılla birlik ve beraberliğimizi kullanarak Diyarbakır'a yaraşır çözümler üretebilirsek o zaman bir farkımız da ortaya çıkmış olacaktır. Benim için mesele Diyarbakır'ı yönetmek değil Diyarbakır'a layık olmaktır. Fiilen bugün göreve başladım. Bugün hem benim hem de Diyarbakır için yeni bir başlangıç. Allah yeniden başlayanlara yardım eder, Rabbim hem Diyarbakır'a hem de şahsıma yardım etsin. Diyarbakır'da görev yaptığım süre içerisinde bütün kesim ve taraflarla konuşmaya ve dertleşmeye çalışacağım. Önümüzdeki günlerde, genç, esnaf, sanayici, sivil toplum olmak üzere herkesle kentin sorunlarını konuşmaya çalışacağız. Artık pandemi dönemindeyiz, maalesef pandemiyle ilgili şuan ki görüntü çok hoş değil. Belki bir müddet şuanda elimizdeki teknik imkanı kullanarak konuşacağız. Ama daha sonra normalleştikten sonra mutlaka bütün taraflarla kentin sorunlarını konuşup ortak çözümler üretmeye başlayacağız. Vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarımızda kentin genel sorunlarıyla ilgili bana yazmalarını arzu ediyorum, ortak çözüm bulabilmek için" dedi.

Konuşmasının ardından Vali Karaloğlu makam odasına geçti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Haber
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
PSG'li Neymar, sözleşme fesihi nedeniyle 50 milyon TL ödeyecek
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Yayla evine giren 'dev örümcek' evde yaşayanları korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ziya Selçuk Leyla Güven Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Serdar Aziz Fatih Terim Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Türk Alman Bursa
Şu an buradasınız: Diyarbakır Valiliğine atanan Karaloğlu, görevine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 18:38:14. #1.15#
title