Diyarbakır Valiliğinden yeni kayyum iddialarına cevap

07.09.2019 12:00

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" başlığı ile haber yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle