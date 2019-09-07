Diyarbakır Valiliğinden yeni kayyum iddialarına cevap

Diyarbakır Valiliğinden yeni kayyum iddialarına cevap

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

07.09.2019 12:00
Diyarbakır Valiliğinden yeni kayyum iddialarına cevap

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" başlığı ile haber yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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