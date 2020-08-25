Diyarbakır Valiliğinden yeni "düğün ve nişan genelgesi" açıklaması
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Diyarbakır Valiliğinden yeni "düğün ve nişan genelgesi" açıklaması

Diyarbakır Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci başkanlığında, korona virüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında toplantı yapıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yeni
25.08.2020 23:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:04

Diyarbakır Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci başkanlığında, korona virüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında toplantı yapıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bu kapsamda 13.06.2020 tarih ve 9430 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerimizde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, 07.07.2020 tarih ve 10888 sayılı Genelgeyle de köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenilmişti. Yine 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgeyle; salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilmişti" denildi.

Açıklamada, alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"İçişleri Bakanlığınca gönderilen 25.08.2020 tarihli ve 13677 sayılı Genelge doğrultusunda; ilimiz ve bağlı tüm ilçelerinde; başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine, düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına, bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına, ilimizde her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, ilimiz ve bağlı tüm ilçelerinde; kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, belirtilen tedbirlerin, 26.08.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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