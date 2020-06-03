Diyarbakır Valiliğinden "operasyon köpeğiyle işkence" iddiasına açıklama Açıklaması
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Diyarbakır Valiliğinden "operasyon köpeğiyle işkence" iddiasına açıklama Açıklaması

Diyarbakır Valiliği, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının failinin yakalanmasına yönelik operasyon esnasında, bir evde yapılan aramada operasyon köpeğiyle işkence yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır Valiliğinden
03.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:37

Diyarbakır Valiliği, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının failinin yakalanmasına yönelik operasyon esnasında, bir evde yapılan aramada operasyon köpeğiyle işkence yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet haberlerinde, 30 Mayıs'ta polis memuru Arslan'ı şehit eden M.E.C'nin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar esnasında girilen bir ikametteki kişilere, köpeklerle işkence yapıldığı şeklinde iddiaların yer aldığı bildirildi.

Tutuklu zanlı M.E.C'nin, olaydan sonra yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz çiftinin ikamet ettiği adrese de gidildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevlilerimizle bulunan bir operasyon köpeği, talimatnamesine uygun şekilde ikamet içerisine alınmış, ikamette bulunan Şeyhmus Yılmaz tarafından operasyon köpeğine tekme atarak mukavemet edilmesi üzerine operasyon köpeği kendiliğinden refleks göstermiş ancak eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmıştır. Haberlerde iddia edildiği şekilde ikamet içerisindeki kişilere operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı olmamıştır."

Açıklamada, iddialarla ilgili olarak Yılmaz çiftinin, Bağlar Polis Merkezi Amirliğine avukatları aracılığıyla şikayetçi olmaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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