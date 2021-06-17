Diyarbakır Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı protokol imzalandı
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Diyarbakır Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı protokol imzalandı

Diyarbakır Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında bazı projelerde iş birliği yapmak amacıyla protokol imzalandı.

Diyarbakır Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında bazı projelerde iş birliği yapmak amacıyla protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması, Sert Kabuklu Meyve Üreticiliğinin Geliştirilmesi, Zerzevan Kalesi Ziyaretçi Karşılama Merkezi ve Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi projelerine yönelik protokol imzalandı.

Protokolde, öncelikli amaç fıstık, badem, ceviz gibi sert kabuklu meyvelerin üretiminin artırılması, meyveciliği yaymak ve ekonomik olarak bölgede gelir getirici bir faaliyet olarak yerleştirmek olarak belirlendi.

Protokole göre, dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonlarından olan Zerzevan Kalesini ziyaret edecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacakları, içerisinde çocuklar için atölyelerin bulunduğu, çeşitli etkinliklerin yer aldığı bir karşılama merkezi yapılacak.

Protokol töreninde, Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemil Alp, GAP Bölge Müdürü Hasan Kılıç, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Aytaç Coşkun, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ile ilgililer yer aldı.

Diyarbakır Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı protokol imzalandı
Diyarbakır Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı protokol imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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