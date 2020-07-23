Diyarbakır Valiliği'nin bulunduğu cadde, 4 yıl sonra trafiğe açıldı Diyarbakır Valiliği'nin bulunduğu cadde, 4 yıl sonra trafiğe açıldıDİYARBAKIR'da, 2016'da PKK'lı teröristlerin Dürümlü mezrasında kamyona yüklü patlayıcıyla düzenlediği terör saldırısının ardından kapatılan valilik binasının bulunduğu İnaloğlu Caddesi, Diyarbakır Valisi Münir...

Diyarbakır Valiliği'nin bulunduğu cadde, 4 yıl sonra trafiğe açıldı

DİYARBAKIR'da, 2016'da PKK'lı teröristlerin Dürümlü mezrasında kamyona yüklü patlayıcıyla düzenlediği terör saldırısının ardından kapatılan valilik binasının bulunduğu İnaloğlu Caddesi, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla trafiğe açıldı.

Sur ilçesine bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristlerin kamyona yüklü 15 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 16 kişi şehit olurken, 23 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısının ardından kent genelinde artırılan güvenlik önlemleri kapsamında Diyarbakır Valiliği binası ile Anıt Park'ın bulunduğu İnaloğlu Caddesi, polis bariyerleriyle trafiğe kapatıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kente 10 Haziran günü atanan Vali Münir Karaloğlu, İnaoğlu Caddesi'nin ulaşıma açılması için talimat verdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan çalışmayla, İnanoğlu Caddesi'nin valilik binasının bulunduğu bölgedeki polis bariyerleri kaldırıldı. Yapılan yenileme çalışmasının ardından cadde tek yönlü trafiğe açıldı.

4 yıl aradan sonra trafiğe açılan caddede yapılan çalışmaları anlatan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, "Sayın Valimizin talimatlarıyla 4 yıldan bu yana kapalı olan İnaloğlu Caddemizi tek şerit halinde trafiğe açmış bulunuyoruz. Şehrimize, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA