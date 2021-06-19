Diyarbakır Valiliği'nden AK Parti Hani ilçe binasına yönelik saldırı açıklaması
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Diyarbakır Valiliği'nden AK Parti Hani ilçe binasına yönelik saldırı açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden AK Parti Hani ilçe binasına yönelik saldırı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır Valiliği, AK Parti Hani ilçe binasına yönelik yapılan saldırıda 2 kişinin gözaltına alındığı ve saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, AK Parti Hani ilçe binasına yönelik yapılan saldırıda 2 kişinin gözaltına alındığı ve saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "18.06.2021 günü saat 21.10 sıralarında Ak Parti Hani İlçe Binasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırıyla ilgili olarak, olayın faili olduğu tespit edilen M.E. ve olay esnasında gözcülük yapan Ş.B. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Saldırıda kayda değer herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat Hani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam etmektedir" - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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