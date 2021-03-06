Diyarbakır Vali Yardım?cısı Zerrin Çay Beşikçi, Lice ilçesini ziyaret etti
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Diyarbakır Vali Yardım?cısı Zerrin Çay Beşikçi, Lice ilçesini ziyaret etti

06.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:18
Diyarbakır Vali Yardım?cısı Zerrin Çay Beşikçi, Lice ilçesini ziyaret etti

Diyarbakır Vali Yardım?cısı Zerrin Çay Beşikçi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım ile Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal'ı ziyaret etti.

Diyarbakır Vali Yardım?cısı Zerrin Çay Beşikçi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım ile Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Kaymakam Bakkal'dan ilçenin genel durumu, kadınlara yönelik çalışmalar ve devam eden projeler konusunda bilgi alan Beşikçi, 15 Temmuz Demokrasi Parkında açılan filografi sergisini gezdi.

Beşikçi, sergide, Liceli kadınların tarafından ADEM merkezinde üretilen eserleri inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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