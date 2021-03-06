Diyarbakır Vali Yardım?cısı Zerrin Çay Beşikçi, Lice ilçesini ziyaret etti

Diyarbakır Vali Yardım?cısı Zerrin Çay Beşikçi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım ile Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal'ı ziyaret etti.