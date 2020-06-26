Diyarbakır Vali konağının bulunduğu cadde, 4 yıl sonra trafiğe açıldı DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'lıların çukur eylemleri sırasında güvenlik amacıyla vali konağının bulunduğu Yaşar Kemal Caddesi'nin trafiğe kapatılan bölümü, kente yeni atanan Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'lıların çukur eylemleri sırasında güvenlik amacıyla vali konağının bulunduğu Yaşar Kemal Caddesi'nin trafiğe kapatılan bölümü, kente yeni atanan Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

Diyarbakır'da 2016 yılında terör örgütü PKK'lıların çukur eylemleri sırasında alınan güvenlik önlemleri kapsamında merkez Yenişehir ilçesindeki valilik konağının bulunduğu Yaşar Kemal Caddesi'nin bir kısmı polis bariyerleriyle trafiğe kapatıldı. 4 yıldır trafiğe kapalı Yaşar Kemal Caddesi'nin bir bölümü, kente 10 Haziran günü atanan Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla tek yönlü olarak ulaşıma açıldı. Vali Karaloğlu'nun talimatının ardından ulaşıma açılan cadde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkanıp, bariyerlerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA