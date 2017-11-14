Diyarbakır Vali Güzeloğlu'ndan Muhtarlara Fakir ve Yoksul Vatandaşlarımızla İlgili Meselelerde de...

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 45 Mahalle muhtarı ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Muhtar bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, bizim temsilcimiz, bizim oradaki en yetkili organımız. Özellikle mahallerinizde ki fakir ve yoksul vatandaşlarımızla ilgili meselelerde de hem hukuki hem de vicdani vekilimizsinizdedi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu merkez Yenişehir ilçesindeki Muhtarlarla bir araya geldi. Yenişehir Belediyesinde düzenlenen toplantıya muhtarların yanısıra Yenişehir Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal ve kurum müdürleri de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Güzeloğlu, bu tür toplantıların temel amacının insana hizmet etmek, beklentileri karşılamak, var olan sıkıntıları gidermek ve hizmet kalitesini en iyi seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi. Devletin bütün kurumlarının millet için var olduğunu, eğitim, sağlık, kültür, spor, bilim, sanayi, ticaret, alt yapı ve üst yapı da dahil bütün alanlarda çok önemli hedefleri olduğunu söyleyen Vali Haasan Basri Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü



Diyarbakır, gelişen Türkiye'nin bölge merkezliğinden uluslararası ticaret, üretim şüphesiz eğitim kentine taşıma iddiamız var. Bunu el birliğiyle yapacağız. Bugün hem yatırım hem de yapılabilir yenilikler adına çok önemli fırsatlarımız var. Muhtarlarımızdan da şüphesiz çok büyük katkılar bekliyoruz. Özellikle mahallelerinde ve mahalle bazlarında gerçekleştirilen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlarda, çalışma ve projelerde her hangi bir eksiklik, eksikliğe bağlı yetersizlik varsa doğrudan ilçe Kaymakamlarımıza, ilgili kurum müdürlerimize bildirmesini istiyoruz. Çünkü, muhtar bizim gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, bizim temsilcimiz, bizim oradaki en yetkili organımız. Özellikle mahallerinizde ki fakir ve yoksul vatandaşlarımızla ilgili meselelerde de hem hukuki hem de vicdani vekilimizsiniz. Bir kişi kimsesiz ve sahipsiz kalmışsa onun kimsesi de, sahibi de devlettir, millettir, siz de onun temsilcisisiniz. İlçe kaymakamlıklarımıza, ilçe vakıflarımıza ve ilgili kurumlarımıza lütfen en kısa zamanda bildiriniz. Hiç bir mahallesinde, hiç bir köşesinde bu ilin, hiç bir vatandaşımız kendisini kimsesiz hissetmesin, çaresiz görmesin. Devlet bunun için var, kaynaklarımız, kurumlarımız, kadrolarımız bunun için var. Bu bir manevi mesuliyettir, bunu muhtarlarımızdan bekliyor ve istiyorum. Sizler vatandaşlarımızın taleplerini bizlere ileten olacaksınız.