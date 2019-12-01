Diyarbakır vali güzeloğlu haldeki patlama karpitten kaynaklı

01.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:35

Vali Güzeloğlu Haldeki patlama karpitten kaynaklı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralandığı sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkavekili Hasan Basri Güzeloğlu beraberindeki AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu'yla birlikte Cuma günü, narenciyelerin sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı, Abdullah Önder'in ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sebze ve meyve halindeki işyerinde incelemelerde bulundu.

'ÖNLEMLER ALINACAK'

İncelemelerin ardından esnafı ziyaret eden Vali Güzeloğlu, patlamanın sebze ve meyvelerin belli ölçüde olgunlaşması sürecinde kullanılması öngörülen karpit işlemi sırasında meydana geldiğini açıkladı. Bu işlemleri yapanları eğitime tabi tutmak için çalışma başlatacaklarını belirten Vali Güzeloğlu, şunları söyledi

Sebze ve meyvelerin belli ölçüde olgunlaşması sürecinde kullanılması öngörülen karpit işlemi sırasında meydana gelen bir kaza. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir üzüntü yaşadık. Yaralı kardeşlerimizin durumu iyi çok şükür. Bu olaydan sonra büyükşehir belediyemizin itfaiye dairesi ve ilgili diğer kurumlarımız incelemelerini yaptılar. Öncelikle yapısal anlamda ortaya çıkan hasarın tespiti ve fiziksel anlamda ortaya çıkan bu sıkıntının giderilmesi gündemimizde. Meydana gelen kazanın nedenini etraflıca araştırmak, eğitime bağlı eksiklikler varsa bunları tespit etmek ve bundan sonra bu gibi bir müessif kazanın olmamasına dönük önlemleri almak zorundayız. Hem hal komisyoncular odamız, hem esnaf sanatkarlar birliğimiz, hem de ticaret ve sanayi odamız olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızla bunları değerlendireceğiz. Bir daha böyle bir kazanın yaşanmasını önlemek elimizde. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili tedbirleri hayata geçireceğiz.

AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Mehmet Mehdi Eker ise hayatını kaybeden esnafa başsağlığı dileyerek, yaşanan kazanın bir daha tekrar etmemesi için bu tür işlemlerin eğitime tabi olması gerektiğini söyledi. Eker, Bu bir kaza ama bu tür alet ve malzemelerin kullanılmasında eğitim gerekiyor, bunu ihmal etmemek lazım. Bundan sonra benzeri şeylerin olmaması için ilgili birimlerce eğitimlerinin yapılması gerekiyor. Oluşan maddi hasarla ilgili de incelemeler yapılıyor. Gerekli tedbirler bundan sonra daha dikkatli alınacaktır diye konuştu.

Kaynak: DHA