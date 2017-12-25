Diyarbakır Vali Güzeloğlu Diyarbakır'a 2017 Yılında 862 Milyon Yatırım Yapıldı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2017 yılında kentte 862 milyon liralık yatırımın yapıldığını dile getirerek, Yılın ilk 9 ayında alınan yatırım teşvik belgeleri ve taahhüt edilen sabit yatırım tutarı bakımından tüm tarihlerin en yüksek rakamları bugüne kadar gerçekleşmiştir. Bu, son derece moral veren, güven veren ve hepimiz için hem geleceğimizi hem de 2018 yılına dönük beklentilerimizi olumlu anlamda revize eden çok güçlü ve bizim için değerli bir sonuçtur dedi. Diyarbakır Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında düzenlendi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya kamu kurum yetkilileri ile ekonomik alanda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'da yapılacak yatırımlarla önümüzdeki yıl istihdamda zirve yılı olacağını dile getirerek, Tüm ülkemizde ve Diyarbakır'da bugün sahip olduğumuz huzur ve güven ortamı içerisinde 2018 yılı içerisinde önceliğimizin ekonomik anlamda gelişme ve kalkınma, üretim, istihdam sağlamak, ihracata dayalı büyümeye dair odaklanma olduğunu altını çizmek istiyorumdedi.



DİYARBAKIR, TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI İLİŞKİLERİNDE BELİRLEYİCİ VE STRATEJİK BİR ŞEHİRDİR



Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın hem bölgesinde hem de Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde belirleyici ve stratejik bir büyükşehir olduğunu da ifade ederek, 2017 yılının ilk 10 ayında Diyarbakır'da 168 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ise Diyarbakır'ın tüm zamanların ihracat rekorunu kırmayı hedefliyoruz. 2017 yılının Ocak ve Eylül ayı dönemlerde 142 yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Bu belgelere sahip yatırım toplam tutarımız 862 milyon Türk lirası olup, bunlara bağlı istahdam sayısı ise 6 bin 196 kişidir. Yılın ilk 9 ayında alınan yatırım teşvik belgeleri ve taahhüt edilen sabit yatırım tutarı bakımından tüm tarihlerin en yüksek rakamları bugüne kadar gerçekleşmiştir. Bu, son derece moral veren, güven veren ve hepimiz için hem geleceğimizi hem de 2018 yılına dönük beklentilerimizi olumlu anlamda revize eden çok güçlü ve bizim için değerli bir sonuçtur. İş gücü verileri açısından 2016 yılı değerlendirmesinde bugün itibariyle Diyarbakır, Türkiye ortalaması olan iş gücüne katılım oranının altındadır. Fakat artış göstermekte ve Türkiye'nin genel anlamında işsizlikle mücadelede Diyarbakır'da olumlu gelişmeler gerçekleşmektedir. 2018 yılı Diyarbakır'da istihdamın zirve yılı olacak ve gerideki tüm zamanların en yüksek istihdamı gerçekleşecektirdiye konuştu.



DİYARBAKIR LOJİSTİK KÖYÜ KURULUYOR



2018 yılının ekonomik anlamda Diyarbakır için çok önemli bir proje ve hedeflerinden birinin Diyarbakır Lojistik Köy Projesi olduğunu anlatan Vali Güzeoğlu, Diyarbakır, hem Güneydoğu Anadolu'nun hem de Türkiye'nin bölgesinde ekonomik merkezi olan, bütün ulaşım ve ağlarına sahip olan, uluslararası erişim imkanlarıyla kara, demir ve havayolu bağlantılarıyla lojistiğin vazgeçilmez kavşaklarından biridir. Diyarbakır lojistik köyün hedefi, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinde Diyarbakır'ı uluslararası bir ticaret merkezi konumu ve yakın doğu ve Ortadoğu ülkeleriyle ihracatın ve karşılıklı bir ticaret merkezinin konumuna taşımaktır. Bu perspektifte lojistik köy, demiryolu ve karayolu kesişmesiyle birlikte üretilen ürünlerin ve ham maddelerin depolanması ve iç piyasaya gönderilecek her türlü ürünün Türkiye merkezli ve uluslararası ölçekli dağıtımının gerçekleştiği bir merkez olma ididasıdır. Lojistik köyün kurulması için imar çalışmaları sona gelinmiştir. Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceği bir büyüklüğü hedeflemektedir. 2018 yılında bu projemiz hayata geçecektir dedi.



Vali Güzeloğlu, dün yayınlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile cazibe merkezleri programlarında yeni düzenlemeler gerçekleştiğini dile getirerek, Özel sektöre ait sanayi yatırımları, çağrı merkezi ve veri merkezlerine destekler sağlayacağı açıklandı. Bu noktada en temel desteklerden biri de yatırımcılarımıza enerji desteğinin verileceğidir diye konuştu.