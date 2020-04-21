Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine destek
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Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Güncel

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine destek

DİYARBAKIR Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce her ay Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de ihtiyaç sahibi aileler ile öğrencilere 7 milyon 727 bin liralık destek sağlanıyor.

21.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:11
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine destek

DİYARBAKIR Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce her ay Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de ihtiyaç sahibi aileler ile öğrencilere 7 milyon 727 bin liralık destek sağlanıyor.Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 4 ilde yaşayan 5 bin 500 kişiye, içinde 15 çeşit gıda ürünü bulunan koli yardımı, 339 muhtaç ve engelliye 914 TL muhtaçlık maaşı ile 1016 öğrenciye burs desteği veriliyor. Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, faaliyet gösterdikleri Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de tespit ettikleri ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere her ay 7 milyon 727 bin liralık destek sağladıklarını söyledi. Bugün Diyarbakır'daki 361 aileye gıda yardımı yaptıklarını anlatan Evsen, "Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de her ay 5 bin 500 kişiye kuru gıda yardımı yapıyoruz. PTT ile yaptığımız anlaşmayla muhtaç ailelerin adresine personelimizle beraber götürüp dağıtıyoruz. Dolayısıyla hiçbir muhtaç olan ailenin sıkıntı yaşamaması için herhangi bir problem yaşamaması için Genel Müdürlüğü'müzün talimatlarıyla kendi ellerimizle teslim ediyoruz. Kuru gıda, muhtaçlık maaşı ve burslarla birlikte her ay 7 milyon 727 bin 721 TL'lik yardımı hassasiyetle insanlara ulaştırıyoruz. Sosyal yardımlarımız rutin olarak devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün bu konudaki hassasiyetini burada uygulamaya çalışıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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