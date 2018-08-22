Diyarbakır Uyarılara aldırış etmediler, çocukların gözü önünde kurban kestiler (HD)

Uyarılara aldırış etmediler, çocukların gözü önünde kurban kestiler

DİYARBAKIR'da, Kurban bayramının ikinci gününde de kurban satış ve kesimleri devam ederken, izinsiz kurulan hayvan kesim yerinde, uzmanların daha önceki uyarılarına rağmen küçük yaştaki çocukların gözleri önünde kurban kesildiği gözlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde izinsiz kurulan hayvan satış ve kesim yerleri, çevre kirliğine neden olmasıyla birlikte hijyenik olmayan bir ortamda kurban kesimi çocukların gözleri önünde yapılması dikkat çekti. Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki caddenin kaldırımlarında hayvan kesimi yapanlara belediyeler tarafından para cezası verilmesine rağmen, uyarıların dikkate alınmadığı görüldü. Uzmanların, hayvan kesiminin küçük yaştaki çocuklarının önünde kesilmemesi gerektiğini belirtmelerine aldırış etmeyen hayvan satıcıları ve kasaplar, kaldırımda kurbanları yine çocukların gözü önünde kesti.

Beledinin tüm uyarılarına, satış ve kesim yeri belirlemesine rağmen rağmen hayvanları kendi belirledikleri yerlerde kurbanlık satışı ve kesimi yapan satıcı ve alıcılar, şikayetlerini de dile getirdi. Geçen yıllara göre satışlarda ciddi bir düşüşün yaşandığını anlatan satıcılar, vatandaşların kurbanlık alacak güçlerinin olmadığını söyledi.