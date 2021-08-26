Diyarbakır Türk Kızılay'ı, konserve ve giysi dağıtımı gerçekleştirdi
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Diyarbakır Türk Kızılay'ı, konserve ve giysi dağıtımı gerçekleştirdi

Diyarbakır Türk Kızılay'ı, konserve ve giysi dağıtımı gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da Türk Kızılay'ı, akaryakıt istasyonlarında çalışan işçiler ile hamallara giysi ve konserve dağıtımı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da Türk Kızılay'ı, akaryakıt istasyonlarında çalışan işçiler ile hamallara giysi ve konserve dağıtımı gerçekleştirdi.

Kentte, Türk Kızılay Genel Merkezi'nden gönderilen yardımlar, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Başkanı Mesut Işık, yaptığı açıklamada, gönderilen yardımlar ile 240 kişiye konserve ve giysi dağıttıklarını belirtti.

Kızılay olarak yardımlarının devam edeceğini ifade eden Işık, "Akaryakıt istasyonlarında çalışan işçi kardeşlerimizin teşekkürlerini bağışçılarımıza ve Kızılay'ın üye ve gönüllülerine iletmiş olalım. 47 akaryakıt istasyonunda konserve ve giysi dağıtımı gerçekleştiren üye ve gönüllülerimize çok teşekkür ederiz." dedi.

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Çelebi ise yardım çalışmaları esnasında vatandaşlar ile sohbet edip, sıkıntılarını dinleyerek not aldıklarını söyledi.

Yapılan yardımlardan vatandaşların memnuniyet duyduğunu ifade eden Çelebi, "Çekçek ve hamallık mesleğini yapan kardeşlerimizle de güzel vakit geçirdik. Onların teşekkürlerini Kızılay'ın tüm üye ve gönüllülerine iletiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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