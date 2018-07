Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da 15 Temmuz Anma Programlarına Binler Katıldı

DİYARBAKIR, Tunceli ve Elazığ'da valiliklerce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine binlerce kişi katıldı.

Diyarbakır'da Valilik tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinin toplanma bölgesi, Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Demorkasi Parkı oldu. Anma törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve binlerce kişi katıldı. 7'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri erkan sivil kıyafetlerle katılması dikkati çekti. Program kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dualar edildikten sonra, darbe gecesinde yaşanan olayların görüntüleri izletildi.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bu ülkenin geleceğine, birliğine, varlığına kast edenlerin yine bu milletin iradesi karşısında yok olup, gideceğini söyledi. PKK, FETÖ ve bütün terör örgütlerinin yok olup gideceğini dile getiren Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır ve bu ülkenin her bir şehri, bu aziz milletin her bir ferdi, canı pahasına bu değerleri koruda ve sonsuza kadar inşallah koruyacak. 15 Temmuz'da 40 yıllık ihaneti planlayanlar, bu asil milletin evlatlarının tanka, topa ve silaha iman dolu göğüsleriyle geleceğini hesap etmediler. 7'sinden 77'sinden, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine bir an düşünmeden ihaneti temsil eden hainlere karşı dimdik ayakta, yılmadan yorulmadan duracaklarını hesap etmediler" dedi.

TUNCELİ'DE 7 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı 7 bin kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşle başladı. Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, 15 Temmuz gazileri Erol sönmez ve Habip Kiraz ile binlerce kişi SGK binası önünden, 3 kilometre uzaklıkta bulunan Atatürk Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Kalabalık yol boyunca terör örgütleri aleyhine sloganlar attı. Anma programında konuşan Vali Sonel, darbe girişimiyle karanlık odaklar ile dış güçlerin maşası olan FETÖ'cülerin amaçlarına ulaşamadığını belirterek, "Büyük Türk miletli 15 Temmuz akşamı hain darbecilere gerekli dersi en iyi şekilde vermiştir. Darbeci hainlere karşı direnerek canını feda edenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kahramanca söylemleri ile Türk halkı 15 Temmuz gecesi hainlere karşı kahramanca direnecek dış güçlerin ve karanlık güçlerin maşası olan hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir" diye konuştu.

GEÇEN YIL HERKESİ AĞLATAN CHP İL BAŞKANI BU YIL KATILMADI

Geçtiğimiz yıl Tunceli'de 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen programda, PKK'lılar tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'la ilgili yaptığı konuşma ile dikkat çeken CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder ve CHP'lilerin, bu yılki anma programına katılım sağlamadığı görüldü.

ELAZIĞ'DA 15 TEMMUZ MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİ

Elazığ Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine ise Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, CHP Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programı kapsamında mehter takımı gösteri yaptı. - Diyarbakır