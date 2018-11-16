Diyarbakır "Travel Turkey Fuarı"Nın Partner İli Seçildi

Diyarbakır, bu yıl yürütülen başarılı çalışmalar sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 6-8 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirilecek "Travel Turkey Fuarı"nın partner ili seçildi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Sur ilçesindeki İçkale'de bulunun Valilik makamında düzenlenen basın açıklamasında, Diyarbakır'ın bu yıl turizm alanında çok büyük atılım yaptığını, turist sayısı ve konaklama bakımından rekor kırıldığını söyledi.

Diyarbakır'a gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 57 artış yaşandığını belirten Güzeloğlu, kentin Uluslararası Turizm Gazetecileri Yazarlar Birliğince (FIJET) verilen Altın Elma Ödülü'nü alma başarısını gösterdiğini vurguladı.

Güzeloğlu, bu ödülün sadece Diyarbakır adına değil, ülke adına da çok büyük bir kazanım olduğuna işaret ederek, "Bu ödül bize çok büyük bir itici güç oldu. Bu yıl içerisinde Almanya'nın 3 farklı şehrine karşılıklı direkt uçuşlar başladı. Yüzde 90'lara varan bir doluluk oranıyla Diyarbakır, gücünü, potansiyelinin ne kadar büyük ve zengin olduğunu ortaya koymuş oldu." dedi.

Bu yılın 10 ayında 45 bini yabancı, toplam 335 bin 764 kişinin ili ziyaret ettiğine dikkati çeken Güzeloğlu, gelecek yıllarda bu sayının çok daha üzerine çıkılacağını aktardı.

Güzeloğlu, gelecek yıl bu sayıya sadece Zerzevan Kalesi'nde ulaşmayı beklediklerini aktararak, "Turizm Bakanımızın Zerzevan Kalesi ziyaretleri sırasında, kazı ödenekleri noktasında 1 milyon lira ödenek tahsis edildi ve Valiliğimize aktarıldı. Yine Bakanımızın Diyarbakır'ı ziyaretlerinde ilimiz, Türkiye'nin 7. Turizm Merkezi Destinasyonu olarak belirlendi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin taşıyıcı bir ili oldu. Türkiye'nin belli başlı bütün tur şirketleri, yabancı tur operatörleri yöneticileri, Diyarbakır'ı programlarına dahil etti." diye konuştu.

"Diyarbakır, zenginlikleriyle fuarın gözde ili olacak"

Güzeloğlu, turizm profesyonellerinin rağbet gösterdiği fuarların başında gelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde 6-8 Aralık'ta İzmir'de gerçekleştirilecek "Travel Turkey Fuarı"nda Diyarbakır'ın partner il olarak seçildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Diyarbakır öne çıkacak, tüm güzellikleriyle, değerleriyle, tarihi, kültürel zenginlikleriyle fuarın gözde ili olacak. Bunu hak ediyoruz ve bunun daha ötesini de istiyoruz. Fuarda Diyarbakır, birçok ülkeden gelecek profesyonel tur operatörleri, turizm marka yöneticileri ve firma temsilcilerine tüm boyutlarıyla tanıtılacak. Fuarda somut ve somut olmayan kültürel değerler, tüm boyutlarıyla tanıtılacak. Fuara Valiliğimiz koordinasyonunda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve basın mensupları, etkin, dinamik ve güçlü bir katılım sağlayacak. Bu yıl Travel Turkey 2018 Fuarı'nın, en az 50 bin profesyonel ziyaretçi ile buluşması beklenmekte."

2019 yılı hedefleri

Diyarbakır için 2019 yılı hedeflerine de değinen Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da özellikle Peygamber makamlarının bulunduğu, büyük bir ilgi ve rehavetin konusu olduğu Eğil ilçemizi, CittaSlow denilen ve artık dünyada sakin şehir konseptiyle öne çıkan şehirler ağına almak amacıyla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Eğil'in konumu gereği, Türkiye'de çok az ve sayılı şehrin elde ettiği bu unvanı Eğil ile buluşturmak, 2019 Diyarbakır hedefleri arasında. Dünya tarihinin çok önemli bir değeri, ilimizin en önemli zenginliklerinden biri olan Malabadi Köprüsü'nün UNESCO Geçici Miras Listesi'nden, Kalıcı Miras Listesi'ne alınması için gereken adımları atacağız."

Ulusal zincir otel yatırımlarının da devam ettiğini anlatan Güzeloğlu, "Özellikle kongre turizmi başlığında, sadece bölgemizin değil, Ortadoğu'yu kapsayan bir büyüklüğün, bütünlüğün ve zenginliğin adı olan Diyarbakır'ı, kongre perspektifinde ve buna dönük bir altyapıyla kongre merkezi olarak ve konaklama altyapısıyla tamamlanmasını istiyoruz. Bu perspektifte yeni otel yatırımları 2019'da faaliyete geçecek." dedi.

Diyarbakır Havalimanı'nın yolcu trafiği bakımından 12. sırada yer aldığını, gelecek yıl geciken CIP salonunun da hizmete girmesinin planlandığını anlatan Güzeloğlu, ayrıca havalimanına kargo terminali ve merkezinin de kazandırılacağını belirtti.

Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Vali Yardımcısı Hacı Hasan Gökpınar, Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.