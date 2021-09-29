DİYARBAKIR - Trafiği rahatlatacak projede sona gelindi - Haberler
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DİYARBAKIR - Trafiği rahatlatacak projede sona gelindi

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır trafiğini rahatlatacak Güneybatı Çevre Yolu projesinde son çalışmalar yapılıyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır trafiğini rahatlatacak Güneybatı Çevre Yolu projesinde son çalışmalar yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımına başlanan Diyarbakır-Şanlıurfa yolunu Diyarbakır-Mardin yoluna bağlayan uzunluğu 29,3 kilometre olan Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nun bitirilmesi için çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilen yolun 24,8 kilometrelik kesimi tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar yolun tamamının hizmete sunulması hedefleniyor.

Güneybatı Çevre Yolu sayesinde Diyarbakır'ın şehir içi trafiğiyle transit trafiği birbirinden ayrılarak şehrin trafik yoğunluğu rahatlatılacak.

Hizmete girecek yol ile mevcut Diyarbakır şehir geçişine göre ulaşım 6 kilometre kısaltılarak zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak.

Şoförler memnun

Projede sona gelinmesi şoförler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Tır şoförü Mehmet Sonka, Şanlıurfa ve Mardin kara yolunu çok sık kullandığını belirterek, şehir içi yolları kullanmalarının çok zaman aldığını söyledi.

"Şehir içinden gitmektense çevre yolu bizim için çok iyi oluyor. Yeni yolun yapımından çok memnunuz. Bir an önce biterse bizim için daha rahat olur." diyen Sonka, yakıt ve zamandan tasarruf sağlanacağını kaydetti.

Abdulkadir Baran ise 7 yıldır uzun yol şoförlüğü yaptığını, işi nedeniyle sürekli Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin kara yolunu kullandığını dile getirdi.

Yeni yapılan yolun çok güzel olduğunu vurgulayan Baran, "Yol tamamlanırsa şehir içi trafiğinden kurtuluruz. Yakıt tasarrufu da sağlar. Yol güzel memnunuz. Yolların kötü olması araçlara zarar veriyor o yüzden temiz yol bizim için gayet iyidir. Yolun bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Trafiği rahatlatacak projede sona gelindi

DİYARBAKIR - Trafiği rahatlatacak projede sona gelindi

DİYARBAKIR - Trafiği rahatlatacak projede sona gelindi

DİYARBAKIR - Trafiği rahatlatacak projede sona gelindi
AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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