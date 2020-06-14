Diyarbakır Ticaret Borsası'nın yöneticisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi Diyarbakır Ticaret Borsası'nın yöneticisi, koronavirüsten yaşamını yitirdiDİYARBAKIR Ticaret Borsası Yönetimi Kurulu Üyesi ve Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Resul Gündoğan (55), koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü pandemi hastanesinde yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Ticaret Borsası'nın yöneticisi, koronavirüsten yaşamını yitirdi

DİYARBAKIR Ticaret Borsası Yönetimi Kurulu Üyesi ve Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Resul Gündoğan (55), koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü pandemi hastanesinde yaşamını yitirdi.

Nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle 10 gün önce hastaneye başvuran Resul Gündoğan'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Gündoğan tedaviye alınırken, filyasyon çalışması başlatan sağlık ekipleri de Gündoğan'ın temas ettiği kişileri belirledi. Çalışmayla Diyarbakır Ticaret Borsası'ndaki iki yönetim kurulu üyesi ile bir personelin yanı sıra Gündoğan'ın eşi ve oğlunda da koronavirüs tespit edildi.

Yüksek tansiyon ve diyabet hastası olduğu belirtilen Resul Gündoğan, bu sabah tedavi gördüğü pandemi hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Gündoğan'ın cenazesi bu sabah Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Resul Gündoğan'ın eşinin hastanedeki tedavisi devam ederken, 2 yönetim kurulu üyesi ile 1 personelin tedavisi ise evde sürüyor.

BORSADAKİ ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, borsadaki tüm personele test uygulandığını belirterek, 3 yönetim kurulu üyesi ile bir personel haricinde kendisi dahil herkesin testinin negatif çıktığını söyledi. Borsadaki çalışmaları durdurduklarını açıklayan Yeşil, Gündoğan'ın vefatından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, başta ailesi ve yakınları olmak üzere iş camiasına başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA