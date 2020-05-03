DİYARBAKIR-Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor
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DİYARBAKIR-Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor

DİYARBAKIR-Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor
03.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:29

Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyorGÜVENLİK güçlerince yapılan ikna çalışmalarıyla son günlerde teslim olan teröristlerin sayısının artması, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.

Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor

GÜVENLİK güçlerince yapılan ikna çalışmalarıyla son günlerde teslim olan teröristlerin sayısının artması, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu son günlerde teslim olan PKK'lı teröristlerin sayısındaki artış, kaçırılan çocukları için 244 gün önce HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileleri umutlandırdı.

Terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, dün terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lının, güvenlik güçlerine Mardin'de teslim olmasının kendilerini umutlandırdığını belirterek, evladına da teslim olması için çağrıda bulundu. Aydın, 9 aydır HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyoruz. Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemi evlerimizde sürdürüyoruz. Mardin'de 3 kişinin teslim olduğunu öğrendik. Onların teslim olmasında bir çabamız var. Demek ki aileler olarak hepimiz doğru adresteyiz. İnşallah bizim de çocuklarımız gelir. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. Devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Gelin oğlum, teslim olun. Bu HDP ve PKK'dan hayır gelmez. İnanın iyi bir yol olsaydı onlar kendi çocuklarını gönderirdi dedi.

BEBEĞİNİN İSMİNİ CUMHURBAŞKANI KOYMUŞTU

Süleyman Aydın'ın eşi, 25 Nisan'da erkek bebek dünyaya getirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bebeğe 'Hamza' ismini vermişti.

DİYARBAKIR-Teröristlerin teslim olması, evlat nöbeti tutan aileleri umutlandırıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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