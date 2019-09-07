Diyarbakır Tekstil OSB'de fabrikalar hızla yükseliyor

07.09.2019 14:19

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) alt yapı çalışmaları aralıksız devam ederken, yatırımcı firmalara tahsisi yapılan parsellerde ise fabrika inşaatları hızla yükseliyor.



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Tekstil İhtisas OSB Müteşebbis Heyet ve Meclis Üyesi Vechettin Alsaç, Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu ile birlikte Tekstil OSB'de yüklenici firma tarafından yapılan altyapı çalışmaları ve yatırımcı firmalara tahsisi yapılan fabrika inşaatlarını inceledi.



Tekstil OSB'de gelinen aşamaya ilişkin bilgi veren DTSO Başkanı Kaya, 2019 sonuna kadar atık su, yağmur suyu ve içme suyu, gibi altyapı çalışmalarının tamamlanacağını belirtti. Tekstil OSB'de parsel tahsisi yapılan firmaların fabrika inşaatlarının hızla devam ettiğini dile getiren Kaya, "Daha önceden parsel tahsisi yapılan Jiber, Aytaşlar, Soylu Moda, Eden Time ve Sembol tekstil firmalarının fabrika inşaatlarına başladılar ve hızla yükseliyor. Yatırımcı firmalarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Gerek Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu gerekse bizler yatırımcılarımızın en küçük sorunlarıyla bile bire bir görüşerek ilgilenip çözüyoruz. Tekstil OSB'deki parsellerimizin tamamına yakını yatırımcılarımıza verildi. Diyarbakır'ın bu konuda tekstil, giyim, hazır giyim sanayisinde bir üs haline geleceğini daha öncede ifade etmiştik. Şimdi ise yeni ilave ve yeni parsel arayışı içerisindeyiz. Bunu da en kısa zamanda çözeceğiz. Yeni çıkan teşvik yasasıyla birlikte Diyarbakır, bu tür yatırımları çekme anlamında daha cazip hale geldi. Bu anlamda özellikle tekstil sektöründe çalışan firmaları bir an önce kentimize yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA