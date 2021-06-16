Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Değişikliği Onayının Duyurusudur.

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine ait İmar Planı Değişikliği onayının duyurusudur.

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine ait İmar Planı Değişikliği onayının duyurusudur.

Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 03/06/2021 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, basılı pafta üretilmemiştir.

?İmar Planı Değişikliği Onayı ?

?109 Ada 14 Parsel

?123 Ada 2 Parsel

?109ada_9-13-14parsel_plan değişikliği raporu?M43B14A?M43B14A3A?M43B14A4B

??123ada_2parsel_plan değişikliği raporu

?TADİLAT_43B14D1A

?TADİLAT_M43B14D

Kaynak: Habermetre