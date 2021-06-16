Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Değişikliği Onayının Duyurusudur.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Değişikliği Onayının Duyurusudur.

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Değişikliği Onayının Duyurusudur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine ait İmar Planı Değişikliği onayının duyurusudur.

Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine ait İmar Planı Değişikliği onayının duyurusudur.

Bakanlığımızca 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 03/06/2021 tarihinde e-imza ile onaylanmış olup, basılı pafta üretilmemiştir.

?İmar Planı Değişikliği Onayı ?

?109 Ada 14 Parsel

?123 Ada 2 Parsel

?109ada_9-13-14parsel_plan değişikliği raporu?M43B14A?M43B14A3A?M43B14A4B

??123ada_2parsel_plan değişikliği raporu

?TADİLAT_43B14D1A

?TADİLAT_M43B14D

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Funda Eryiğit Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Fatih Terim Roland Garros Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine Ait İmar Planı Değişikliği Onayının Duyurusudur. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 01:19:01. #1.13#

title