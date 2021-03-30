DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Valilik ziyareti
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Diyarbakır Valiliğine gelişi Pakdemirli'nin Valilik Şeref Defterini imzalaması DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Pakdemirli, Valiliği ziyaret etti.
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Diyarbakır Valiliğine gelişi
Pakdemirli'nin Valilik Şeref Defterini imzalaması DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Pakdemirli, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Pakdemirli, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya