DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Valilik ziyareti

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Diyarbakır Valiliğine gelişi Pakdemirli'nin Valilik Şeref Defterini imzalaması DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Pakdemirli, Valiliği ziyaret etti.