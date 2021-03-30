DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Valilik ziyareti
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DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Valilik ziyareti

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Diyarbakır Valiliğine gelişi Pakdemirli'nin Valilik Şeref Defterini imzalaması DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Pakdemirli, Valiliği ziyaret etti.

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-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Diyarbakır Valiliğine gelişi

Pakdemirli'nin Valilik Şeref Defterini imzalaması DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Pakdemirli, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Pakdemirli, Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.

DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Valilik ziyareti
DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Valilik ziyareti
DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Valilik ziyareti
DİYARBAKIR - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin Valilik ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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