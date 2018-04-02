Diyarbakır, "Tarım ve Hayvancılık Fuarı"Na Ev Sahipliği Yapacak

Diyarbakır, 4 Nisan'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek "Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı"na ev sahipliği yapacak.

TÜYAP Diyarbakır Fuar Merkezi'nde 4-8 Nisan'da, TÜYAP ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği işbirliğiyle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve KOSGEB'in destekleriyle, fuarda stant açacak firma sayısında geçen yıla göre yüzde 30 artış sağlandı.

TÜYAP Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki fuar için Erzurum, Gaziantep ve Hakkari'nin de aralarında bulunduğu 17 ilde tanıtım yaptıklarını ve bu kapsamda birebir görüştükleri kurumları da fuara davet ettiklerini belirtti.

"Bir bölgesel fuardan ziyade artık ulusal fuar kimliğine kavuştuk." diyen Ektirici, geçen yıl kurumların da desteğiyle çok başarılı bir fuar gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Ziyaretçi sayısında artış bekliyoruz"

Geçen yılki fuarda 91 firmanın stant açtığını, 103 bin 500 kişinin fuarı ziyaret ettiğini bildiren Ektirici, şunları kaydetti:

"Kentimiz için aslında bir milat en yüksek ziyaretçi alan tarım fuarımızı gerçekleştirdik. Bu yıl firma sayısında 122'ye ulaştık. Temsil edilen firmalarla ürün çeşitliliği de arttı. Bunun ziyaretçiye yansıması da genelde doğru orantılı oluyor. Ziyaretçi sayısında da ciddi anlamda artış bekliyoruz."

Bölgenin tarıma dayalı bir ticaret hacminin olduğuna dikkati çeken Ektirici, düzenledikleri fuarların buna önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Ektirici, "Sulama projelerinin bitmesiyle beraber yüzbinlerce dekar alan ilk defa suyla buluşacak. Bu da yeni projeler, yeni ekipmanlar, yeni yetiştirilecek ürünler anlamına geliyor. Fuarımızla tüm yeniliklere kapımızı açmış, insanları buluşturmuş oluyoruz." diye konuştu.

İnşaat fuarına yoğun ilgi

Düzenledikleri fuarlara ilginin her yıl arttığına işaret eden Ektirici, 15-18 Mart'ta gerçekleştirilen "8. Ortadoğu İnşaat Fuarı"nda bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 50'nin üzerinde artış olduğunu kaydetti.

Ektirici, "Bu yükseliş trendini Diyarbakır fuarcılığı olarak çok olumlu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu böyle devam edecek. Kentimiz artık fuarlar ve kongreler merkezi haline gelecektir." şeklinde konuştu.