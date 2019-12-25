Diyarbakır tarihi meryem ana kilisesi'nde noel ayini
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Diyarbakır tarihi meryem ana kilisesi'nde noel ayini

Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayiniDiyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

25.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:37
Diyarbakır tarihi meryem ana kilisesi'nde noel ayini

Tarihi Kilisesi'nde ayini

'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır'da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.

Kaynak: DHA

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: Diyarbakır tarihi meryem ana kilisesi'nde noel ayini
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