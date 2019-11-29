Diyarbakır takımlarına kötü haber

29.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:47

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Yozgatspor maçında yaşanan olaylar ve kötü tezahüratlardan dolayı Diyarbekirspor'a 5 bin lira para cezası verdi. Tahkim Kurulu, Amedsporlu Burak Taşdemir'e verilen 3 maçlık cezayı da onadı.



Diyarbakır takımlarına PFDK ve Tahkim Kurulu'ndan kötü haberler geldi. PFDK, Diyarbekirspor'a iki ayrı eylemden dolayı toplam 5 bin lire para cezası kesti. PFDK'nın açıklamasında, "Diyarbekirspor AŞ'nin, 24 Kasım 2019 tarihinde oynanan Diyarbekirspor AŞ-Yozgatspor 1959 FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Diyarbekirspor AŞ'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.



Burak'ın cezasında indirim yok



Tahkim Kurulu, PFDK'nın Amedsporlu Muhammed Burak Taşdemir'e verdiği 3 maçlık cezayı kaldırmadı. Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Muhammed Burak Taşdemir ile ilgili PFDK'nın 21 Kasım 2019 tarihli E.2019-2020/328 K.2019-2020/405 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün futbolcusu Muhammed Burak Taşdemir'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3 bin lira para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Maçlar pazar günü



Amedspor ve Diyarbekirspor, pazar günü 15. hafta maçlarının heyecanını yaşayacak. Taraftar desteğini arkasına almak için bilet fiyatlarını 1 lira olarak belirleyen Amedspor, saat 13.00'da Yeni Diyarbakır Stadı'nda Y.Çorumspor'la karşılaşacak. Diyarbekirspor ise saat 12.00'da başlayacak karşılaşmada Pazarspor ile Rize'de karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA